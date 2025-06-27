Названы категории россиян, которые могут получить дальневосточную ипотеку

Перед подачей заявки на дальневосточную ипотеку необходимо заранее изучить категории граждан, которые подпадают под условия кредитования, сообщила РИАМО руководитель службы клиентского сервиса СК10 Дарья Толпинская.

«Это могут быть участники СВО, учителя, врачи, переехавшие из зоны СВО, молодые семьи, а также сотрудники оборонно-промышленного комплекса», — сказала Толпинская.

По ее словам, участникам специальной военной операции потребуется предоставить справку, подтверждающую прохождение службы в зоне СВО.

«Учителям и врачам стоит обратить внимание на требование по стажу — не менее пяти лет. Также есть утвержденный классификатор должностей, которые могут воспользоваться данной программой — его можно уточнить у сотрудника банка при подаче заявки», — отметила эксперт.

Она добавила, что для переехавших из зоны СВО необходимо предоставить один из документов: сертификат беженца, сертификат на приобретение недвижимости в конкретном регионе или любой документ, подтверждающий сам переезд.

«Для молодых семей действует возрастное ограничение — оба супруга должны быть младше 36 лет на момент сделки. Если один из супругов достиг предельного возраста, оформить ипотеку не получится. Супруга обязательно выступает созаемщиком, исключить ее из сделки по нотариальному согласию или брачному договору нельзя. Кроме того, оформить ипотеку может и родитель-одиночка, вдовец или разведенный — при условии, что ему не исполнилось 36 лет и есть ребенок», — уточнила специалист.

Толпинская отметила, что сотрудники ОПК сталкиваются с тем, что их организации часто не предоставляют банкам данные о доходах и занятости.

«В этом случае заемщик самостоятельно указывает ИНН компании в системе банка и загружает необходимые документы. Менеджер при этом не видит их содержимого», — заключила эксперт.