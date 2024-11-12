Назван размер первоначального взноса в Сбере по «Семейной» и IT-ипотекам

Сбер: с 15 ноября возобновляются сделки по «Семейной» и IT-ипотекам

Сбербанк с 15 ноября после временной приостановки снова начнет проводить сделки по льготным программам «Семейная» и IT-ипотека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансового учреждения.

Льготные программы по-прежнему остаются главным драйвером спроса квартир в новостройках. Например, в прошлом месяце 81% всех квартир на первичном рынке были проданы по семейной ипотеке.

В Сбере размер первоначального взноса будет минимум 20,1% у партнеров-застройщиков или при оформлении кредита с увеличенным лимитом, оплаты комиссии застройщиков. В других случаях размер первоначального взноса составит минимум 50,1% от суммы.

Ранее экономист Дмитрий Морковкин сказал, что россиянам лучше успеть приобрести квартиру в ипотеку до 1 января 2025 года. Если не сделать это, появятся трудности в будущем.