Найден элитный особняк Валерия Меладзе в Подмосковье

У заслуженного артиста России Валерия Меладзе нашли элитных трехэтажный особняк в закрытом ЖК «Миллениум-парк» в Подмосковье. Коттедж оформлен на его супругу, певицу Альбину Джанабаеву, сообщает SHOT .

В 2016 году Меладзе купил в ипотеку у бизнесмена Бориса Шафирова участок площадью 2,7 тыс. кв. м, а затем начал строить дом. Место для жизни он выбрал подальше от соседей — особняк находится в тупике. Его площадь — 600 кв. м, а примерная стоимость — от 350 млн рублей.

Стройка завершилась в 2021 году. Звездная семья сразу переехала в новый дом. До этого в течение шести лет они жили в том же закрытом ЖК. Сейчас коттедж нежилой, окна грязные, а парковка для автомобилей пустует. Также у артиста есть квартира в Строгино, где живет его 92-летняя мать.

С начала года Меладзе дважды бывал на Родине. Первый раз он приезжал на могилу отца, а второй раз — несколько дней назад. Исполнителя заметили в аэропорту Шереметьево. Он улетал на гастроли в Баку.

Появились слухи, что в Москву Меладзе приезжал, чтобы решить некие вопросы по бизнесу. В Шереметьево певца встретили поклонницы. По их словам, он был вежлив, смеялся, а затем ушел в VIP-зал.