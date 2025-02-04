Наибольшее число лотов выставлено на торги в округах Клин, Коломна и Домодедово

На минувшей неделе, с 27 по 31 января 2025 года, комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 92 объекта, сообщили в пресс-службе ведомства.

За неделю наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Клин, Коломна и Домодедово.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании:

г. о. Клин — 35 лотов;

г. о. Коломна — 46 лотов;

г. о. Домодедово — 41 лот.

Так, например, в городском округе Клин в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства, площадью 15 соток, расположенный на д. Ватолино. Срок аренды 20 лет. Начальная цена — 65 371,50 руб. в год.

Стоит отметить, что в 2024 году уже переданы на аукционах:

в г. о. Клин в аренду 98 земельных участков, в собственность 12 земельных участков;

в г. о. Коломна в аренду 71 земельный участок, в собственность 56 земельных участков;

в г. о. Домодедово в аренду 97 земельных участков, в собственность 56 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

В телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.