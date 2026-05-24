На Сиреневом бульваре строится дом по программе реновации

В столичном районе Восточное Измайлово идет возведение ЖК по программе реновации, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Здание возводится по адресу: Сиреневый бульвар, з/у 70/1. Общая площадь будет превышать 40 тыс. кв. м.

«Восток столицы — лидер по количеству включенных в программу реновации старых домов. Сейчас на Сиреневом бульваре возводим еще один новый дом на 406 квартир, жилая площадь здания составит свыше 24 тыс. кв. м. Шесть квартир спроектированы для маломобильных граждан, а в помещениях общего пользования — вестибюлях, коридорах и лифтовых холлах — предусмотрена безбарьерная среда. По проекту в доме будет два жилых корпуса. Сейчас ведутся монолитные работы на уровне 10 этажа», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Также известно, что придомовая территория будет комплексно благоустроена: на ней разместятся детская и две спортивные площадки, места для отдыха и зеленые зоны. Для безопасности и комфорта жителей двор будет освещаться и находиться под видеонаблюдением. В подъездах установят современные лифты и двери с доводчиками, противопожарные системы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе.