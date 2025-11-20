На регистрацию ипотеки в Росреестр Подмосковья подано более 13 тыс заявлений

В октябре более 227 заявлений по учетно-регистрационным действиям поступило в подмосковный Росреестр. Из них на государственный кадастровый учет поступило более 74 тыс. заявлений, на государственную регистрацию прав около 132 тыс. заявлений. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

По количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий в ведомство поступило около 21 тыс. заявлений.

На регистрацию ипотеки подано более 13 тыс. заявлений, из которых 90% — в электронном виде.

На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило около 7 тыс. заявлений, из которых 100% — в электронном виде.

Московская область лидирует среди регионов по количеству сделок с недвижимостью, по итогам 10 месяцев 2025 года в подмосковный Росреестр поступило более 1,6 млн заявлений в отношении объектов недвижимости.

Так, в октябре 2025 года на территории региона Министерством жилищной политики и Управлением Росреестра на государственный кадастровый учет поставлено 26 многоквартирных домов. Из них наибольшее количество в округе Мытищи — 5 МКД, округе Красногорск — 4МКД и округе Балашиха — 4 МКД.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 специалистов.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям», — отметил Воробьев.