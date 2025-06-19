сегодня в 14:18

На финишной прямой капремонт дошкольного отделения гимназии № 5 в Красногорске

В мкр. Райцентр Красногорска завершаются работы по капитальному ремонту здания дошкольного отделения гимназии № 5. Ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, благоустройство территории. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«На объекте задействовано 35 рабочих и 3 единицы техники. Строители наносят финишный слой шпатлевки, ведут монтаж панелей потолка, устанавливают светильники, ведут монтаж сантехнического оборудования, ограждения лестниц, окраску стен выключателей, сборку сервера. На прилегающей территории ведется подготовка основания под игровые площадки и проезжую часть, укладка тротуарной плитки», — сообщили в ведомстве.

Площадь здания детского сада 1 714,4 кв. м. По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Ремонт позволит создать комфортную и безопасную среду для маленьких воспитанников, что положительно скажется на их развитии и учебном процессе.

Обновленный сад откроет свои двери 1 сентября.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.