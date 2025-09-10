Москва продолжает поддержку в восстановлении Донецка и Луганска

Московские специалисты продолжают строить и восстанавливать дома, соцобъекты и инженерные сети в Донецке и Луганске, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что строителям пригодится работать в сложных и порой опасных условиях. Тем не менее, они сумели подготовить к осенне-зимнему сезону многие МКД и соцобъекты.

Так, в День знаний свои двери открыла обновленная гимназия в Луганске. Еще в городе в этом году отремонтируют 104 многоквартирных жилых дома и музыкальную школу.

Также специалисты ремонтируют одну из донецких школ. Еще в этом году здесь приведут в порядок 69 МКД. В обоих городах продолжаются работы на объектах здравоохранения.

Кроме того, в Донецке и Луганске идут дорожные работы. Восстанавливается вся нужная инфраструктура: отделения почты, путепроводы, мосты и т. д. Работы продолжаться и в следующем году.

Ранее власти Москвы рассказали, что бизнес активно помогает участникам СВО. Помощь включает в себя денежные переводы, доставку техники, формирование гуманитарных грузов и т. д.