Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит дело о выселении Долиной из квартиры

Мосгорсуд 25 октября рассмотрит гражданский иск Полины Лурье к народной артистке России Ларисе Долиной, ее дочери Ангелине и внучке Александре о выселении семьи из квартиры, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

В суде будет решаться вопрос о прекращении права пользования недвижимым имуществом. Появится ли артистка на заседании, неизвестно. В прошлый раз Долина предпочла отправить в суд только своего адвоката.

Исполнительница стала жертвой мошенников, под чьим влиянием продала квартиру в Хамовниках матери-одиночке Полине Лурье. Сначала суд аннулировал сделку, вернув квартиру артистки, а Лурье оставив без всего. Покупательница не согласилась с решением и обжаловала его в Верховном суде, который в итоге встал на ее сторону.

Юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что Долина может оставаться в квартире в Хамовниках, которую Верховный суд РФ передал Лурье, на период рассмотрения вопроса о выселении артистки.

