Молодая семья купила жилье в Егорьевске по «Соципотеке»

У Тимура и Юлии двое детей. Сыну 5 лет, дочке 2 года.

«Дети Артем и Настя еще маленькие, поэтому увлечения у них по возрасту — велосипеды, самокаты. Мы всей семьей любим природу. Нам нравится гулять вместе, ходить в парк», — рассказала Юлия.

Тучины долгое время снимали квартиру. Юлия признается, что с рождением дочки переезды стали особенно тяжелы и региональная субсидия стала хорошей поддержкой для их семьи.

«Мы выбирали квартиру рядом с детским садом и школой. В купленной «двушке» был сделан частичный ремонт, поэтому сначала приведем все в порядок. Дети особенно ждут переезда. Рядом с домом есть парк с развлекательными и спортивными площадками. Вдобавок там есть пруд с утками. Артему с Настей очень нравится наблюдать за ними, кормить их», — сказала Юлия.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.