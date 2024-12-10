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Mash: гонщик Никита Мазепин купил дом, построенный для Наоми Кэмпбелл в Барвихе

Сын владельца «Уралкалия» и экс-гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин приобрел «космодом» в подмосковной Барвихе бизнесмена Владислава Доронина. Его мужчина возвел для модели Наоми Кэмпбелл за 9 млрд рублей, сообщает Mash .

Мазепину удалось купить особняк со скидкой. Он потратил всего 4,5 млрд рублей. За эти деньги бывший гонщик приобрел 75 га элитной земли и дом высотой 35 метров.

В особняке есть спа-зона, бассейн длиной 25 метров, фитнес-зал, ночной клуб, крупная баня и дом для охраны площадью 333 кв. метра.

Миллиардер Владислав Доронин начал продавать дом сразу после расставания с Наоми Кэмпбелл. Имущество никто не покупал около 10 лет. Тогда пришлось снизить стоимость.

Ранее сообщалось, что предложение аренды элитных особняков в Московской области снизилось на треть. Владельцы домов либо сами живут в них, либо оставляют недвижимость пустовать.