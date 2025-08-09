Ликсутов: в ЗАО завершен подготовительный этап на площадке будущего комплекса

На территории района Очаково-Матвеевское на площадке нового производственного комплекса, который реализуется в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, выполнены работы подготовительного периода, поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется в Москве на протяжении пяти лет и помогает формировать современные производственные и деловые пространства, способствующие устойчивому экономическому росту столицы.

«Она позволяет привлекать частные инвестиции, формировать современные производственные кластеры и организовывать новые рабочие места. В рамках заключённых с городом соглашений в девяти административных округах Москвы планируется строительство 26 промышленных объектов. Реализация этих проектов обеспечит возможность трудоустройства для более чем 20,3 тыс. специалистов. Пять объектов уже введены в эксплуатацию в Новомосковском, Юго-Западном, Северном и Зеленоградском административных округах. Там локализованы производства в области фармацевтики, промышленного и ИТ-оборудования, микроэлектроники, профессиональной косметики, а также строительной продукции», — поделился Ликсутов.

Известно, что на площадке обустроены временные дороги, установлен бытовой городок, организован штаб строительства и выполнена механизация территории.

«Благодаря программе городской поддержки в Очаково-Матвеевском появится производственный комплекс площадью свыше 200 тыс. кв. м. После ввода объекта в эксплуатацию в районе будет создано свыше трех тысяч рабочих мест, в том числе для специалистов технического профиля», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

Строительный цикл производственного комплекса на Рябиновой улице проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

«Уникальный для рынка коммерческой недвижимости в России производственный комплекс пищевой и легкой промышленности внутри Москвы. Удобное и престижное месторасположение в ЮЗАО в районе Очаково-Матвеевское для организации производства, обслуживающего нужды москвичей. Локация позволяет снизить затраты бизнеса на доставку товаров: отсюда можно в течение нескольких минут выехать на ТТК и МКАД, что позволяет оперативно доставить товары в любую точку Москвы. Проект включает в себя многоуровневые производственные помещения с доступом крупнотоннажного транспорта до 2-го этажа и малотоннажного транспорта вплоть до 4-го этажа. Завершить строительство производственного комплекса планируется в 2027 году», — прокомментировали в пресс-службе девелоперской компании Sezar Group.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы города. Инвесторы возведут более 230 объектов общей площадью более 6 млн квадратных метров.