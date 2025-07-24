Крупнейший ТРК Европы «Авиапарк» выставили на продажу за 100 млрд руб

Собственники торгово-развлекательного комплекса «Авиапарк» выставили объект на продажу. Они рассчитывают реализовать его за 100–120 млрд руб., сообщает газета «Ведомости» .

«Авиапарк» расположен на Ходынском поле рядом со станцией метро «ЦСКА». Его площадь — 400 000 кв. м. Это крупнейший торгово-развлекательный комплекс (ТРК) в Европе. Его пытаются продать уже не в первый раз.

Сейчас собственники вновь ищут инвестора, который купит у них данный объект. Предложение разослали многим инвестиционным холдингам. К реализации даже привлекли компанию Astoria Capital.

Владельцы хотят получить за «Авиапарк» 100-120 млрд рублей. Примерно половина из этой суммы — долговые обязательства.

Владелец торгово-развлекательного комплекса — АО ТВК «Авиапарк». По данным на декабрь 2022 года, оно принадлежит кипрской Darkforest Holding Company.

Ранее стало известно, что Москва реализует на торгах крупное помещение для бизнеса в районе Филевский парк. Объект расположен вблизи двух станций метро и занимает первый и второй этажи жилого здания.