Москва реализует на торгах крупное помещение для бизнеса в районе Филевский парк

На торги выставили нежилое помещение площадью свыше 550 кв. м в западной части Москвы. Назначение объекта — свободное, сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов.

Глава ведомства уточнил, что город реализует недвижимость для бизнеса через единую платформу — Инвестиционный портал Москвы.

В списке доступных лотов представлено более 700 объектов, включая коммерческие помещения на первых этажах жилых домов и бизнес-центров, пользующиеся стабильным спросом у инвесторов. Сейчас на торгах можно приобрести большое помещение в районе Филевский парк.

«Объект находится по адресу: Большая Филевская улица, дом 13, вблизи двух станций метро и занимает первый и второй этажи жилого здания. Победитель торгов сможет открыть здесь практически любой вид бизнеса: от спортивных секций или медицинского центра до офисного пространства или торгового объекта. Вся процедура участия в торгах проходит онлайн: участникам не нужно оформлять бумажную документацию, а договор заключается напрямую с городом, что гарантирует юридическую чистоту сделки», — сказал Пуртов.

Объект оснащен всеми основными коммуникациями: электричеством, водо- и газоснабжением,

канализацией, а также имеет отдельный вход. Подача заявок продлится до 7 августа, а сам аукцион состоится 19 августа. Участвовать могут как физические, так и юридические лица — для этого необходимы регистрация на платформе «Росэлторг» и усиленная электронная подпись.

Москва активно поддерживает предпринимательство. Столица регулярно выставляет на продажу различные объекты недвижимости, а Инвестиционный портал города служит основной площадкой для их размещения. В разделе «Торги Москвы» можно найти полную информацию о лотах: фото, документы, условия продажи и даже совершить 3D-тур по объектам.