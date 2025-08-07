Комплекс аварийных построек снесли в Коломне

В деревне Тарбушево округа Коломна завершен снос аварийных нежилых объектов. На участке общей площадью более 113 700 кв. м находились заброшенные постройки бывшей животноводческой фермы, в числе которых здание коровника, телятника, кормоцех, сенной сарай и другие мелкие строения. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Комплекс аварийных сооружений, возведенных в 60-70-х годах прошлого века, располагался в непосредственной близости от автодороги регионального значения «Бояркино-Мошаницы-Тарбушево». Здания продолжительное время не эксплуатировались и пришли в непригодное состояние. В 2024 году произошла смена правообладателя объектов, затем было принято решение о сносе.

В июле текущего года силами собственника были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации аварийных строений.

По информации от администрации городского округа Коломна на освободившейся территории правообладатель планирует провести озеленение и высадку плодовых деревьев.

Всего на территории городского округа Коломна было выявлено 338 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 223 объекта, что составляет 65% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.