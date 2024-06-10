Княжевская: в столичном районе Вороново появится образовательный комплекс

В Вороновском районе Троицкого административного округа Москвы появится новый образовательный комплекс на 1450 мест. Объект будут строить по адресной инвестиционной программе столицы, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Она отметила, что улучшение социальной инфраструктуры продолжается во всех районах города. Обновляются не только действующие детские сады и школы, но и строятся новые образовательные комплексы с многофункциональными и гибкими пространствами.

«Так, в районе Вороново появится образовательный комплекс общей площадью около 28,8 тыс. кв. м., состоящий из школы для 1200 учащихся и детского сада на 250 мест», — отметила Княжевская.

Для возведения объекта выделили свободный от капитальной застройки участок площадью 3,2 га. Соответствующие изменения внесли в правила землепользования и застройки территории района. Здание будет отвечать московским стандартам оснащения и качества, а также всем современным требованиям безбарьерной среды, экологичности и безопасности.