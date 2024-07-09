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Княжевская: утвержден план участка под возведение дома на юге Москвы

Градостроительный план земельного участка на юге столицы был утвержден Москомархитектурой, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

Жилой дом по программе реновации будет расположен по адресу: ул. Каспийская, з/у 24/4. Его площадь составляет 1,14 га.

«Новостройка предельной площадью 39,8 тыс. кв. м позволит улучшить жилищные условия московских семей. Им предоставят не только новые квартиры в пешей доступности от станции метрополитена „Царицыно“, но и создадут современную и многофункциональную среду», — прокомментировала Княжевская.

Дом будет возведен по квартальному принципу: несколько жилых секций выстроят вокруг благоустроенной территории, где разместятся детские и спортивные площадки.

По оформленным ГПЗУ город активно строит жилье, школы, детские сады, больницы, поликлиники, культурные и спортивные центры. Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что с 2011 года Москомархитектура выдала почти 67 тыс. градостроительных планов земельных участков.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.