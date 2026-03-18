Капремонт музыкальной школы в Электростали выполнен на 33%

Капитальный ремонт детской музыкальной школы на улице Николаева в Электростали завершен на 33%. Работы проводят в рамках госпрограммы по строительству и обновлению социнфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители полностью завершили демонтажные работы и приступили к общестроительным работам и ремонту фасада. Общая площадь здания составляет 1 729,8 кв. м.

В ходе капремонта специалисты заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, смонтируют вентиляционные короба, выполнят утепление и покраску стен, заливку и укладку полов. Также установят новые двери, сантехнику и осветительные приборы.

Проект предусматривает прокладку инженерных коммуникаций — систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, а также фасадные и кровельные работы. Для учреждения закупят новую мебель и оборудование. Обновленная музыкальная школа планирует открыть двери в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.