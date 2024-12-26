Капремонт двух зданий ДОУ «Гимназии № 4» в Дзержинском завершат до конца года

В рамках президентского проекта капремонта объектов образования завершаются работы по обновлению двух зданий дошкольного отделения «Гимназии № 4» на улице Спортивная в Дзержинском. Стройготовность объекта превышает 87%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

«На площадке 50 рабочих и 3 единицы техники. Строители завершают фасадные и кровельные работы, заканчивают работы по благоустройству близлежащей территории, внутри здания происходит расстановка новой мебели и техники, ведутся пусконаладочные работы», — говорится в сообщении.

Площадь одного здания составляет 1 827 кв. метров, второго — 978 кв. метров. В проектном решении предусмотрены кровельные и фасадные работы, замена всех инженерных сетей, окон и дверей, сантехнического оборудования, капитальный ремонт внутренних помещений, благоустройство прилегающей территории. В обновленные помещения будет поставлена новая мебель и современное оборудование.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.



«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.