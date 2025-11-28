сегодня в 14:38

Капитальный ремонт дошкольного отделения в школе № 18 Серпухова завершен на 25%

На улице Юбилейной, 19, микрорайона Ивановские дворики подмосковного Серпухова продолжаются работы по капитальному ремонту дошкольного отделения средней школы № 18. На сегодняшний день строительная готовность составила 25%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы по капитальному ремонту идут в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«В настоящее время на объекте работают 50 человек, 1 единица техники. Строителями завершены демонтажные работы, ведутся отделочные и общестроительные работы, а также осуществляется ремонт кровли», — сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь школьного здания — 3 619,8 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут межкомнатные перегородки, установят короба вентиляции, осуществят утепление и покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Откроет свои двери обновленное учреждение образования в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.