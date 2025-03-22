Иван Ургант с женой оказались должниками по ЖКУ в трех квартирах в Москве

Известный шоумен и телеведущий Иван Ургант вместе со своей супругой оказались должниками по ЖКУ в трех своих столичных квартирах. Общая стоимость недвижимости составляет около 600 млн рублей, сообщает SHOT .

На имя Урганта оформлена квартира в Старомонетном переулке площадью 101 кв. м. Ее стоимость оценивается примерно в 100 млн рублей. В настоящее время задолженность шоумена по коммунальным платежам за данную квартиру составляет 16,5 тыс. рублей.

При этом Наталья Кикнадзе обладает двумя просторными квартирами общей стоимостью более 500 млн рублей.

Первая из них, площадью 202 «квадрата», расположена на Спиридоновке в непосредственной близости от Патриарших прудов. Стоимость этой недвижимости оценивается примерно в 200 млн рублей. Квартира находится в знаменитом «звездном доме».

Еще одна квартира супруги Урганта площадью 268 кв. м расположена в Хамовниках. Стоимость недвижимости оценивается в 310 млн рублей. На двух квартирах Кикнадзе числится задолженность по коммунальным платежам в размере более 101 тыс. рублей.

Ранее Иван Ургант прокомментировал сообщения о регистрации во Франции в качестве индивидуального предпринимателя для производства развлекательных шоу.