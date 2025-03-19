«В волка по ночам не превращаюсь»: Ургант ответил на сообщения о французском ИП

сегодня в 13:12

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал сообщения о регистрации во Франции в качестве индивидуального предпринимателя.

Ранее СМИ писали, что шоумен стал индивидуальным предпринимателем во Франции для производства развлекательных шоу.

Он уточнил, что второй день слушает пересуды о якобы открытии бизнеса во Франции, поэтому решил дать комментарий.

«Итак, в быстром темпе. Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!» — шутливо написал телеведущий в своем Telegram-канале.

По его словам, он идет гулять с собаками по ЦАО, «пока они не обгадили ковер».