«В волка по ночам не превращаюсь»: Ургант ответил на сообщения о французском ИП
Иван Ургант опроверг открытие бизнеса во Франции
Фото - © РИА Новости, Светлана Шевченко
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал сообщения о регистрации во Франции в качестве индивидуального предпринимателя.
Ранее СМИ писали, что шоумен стал индивидуальным предпринимателем во Франции для производства развлекательных шоу.
Он уточнил, что второй день слушает пересуды о якобы открытии бизнеса во Франции, поэтому решил дать комментарий.
«Итак, в быстром темпе. Не переезжаю! Бизнес не начинаю! В волка по ночам не превращаюсь!» — шутливо написал телеведущий в своем Telegram-канале.
По его словам, он идет гулять с собаками по ЦАО, «пока они не обгадили ковер».