Ипотека за воздух: мошенники обманывают банки и забирают деньги с эскроу-счетов

Эскроу-счета больше не являются безопасными, так как мошенники находят способы обмануть банки и оставляют сотни семей без жилья, вынуждая их платить ипотеку за воздух, сообщает SHOT .

В прошлом году в Подмосковье мошенники похитили более 500 млн рублей, используя поддельные документы. В результате около 100 семей остались без домов и столкнулись с огромными долгами — в лучшем случае им успели залить только фундамент.

Большинство пострадавших в регионе обвиняют две компании: «Галмакс» и «Ермакдом». Эти компании зарегистрированы в реестре аккредитованных застройщиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в нескольких банках. Аналогичная ситуация произошла и в Кировской области, где 14 семей потеряли 24 млн рублей.

Башкирская компания «Инстрой» проявила особую изобретательность и вымогала у клиентов дополнительные средства вне займов, ссылаясь на необходимость укрепления грунта и нежелание субподрядчиков работать за небольшие деньги. В результате преступных действий было похищено 42 млн рублей. Пострадавшие намерены подать коллективное заявление в соответствующие органы.

Эскроу-счета в России внедрили в 2019 году, они должны были решить проблемы дольщиков и убить рынок черных риелторов. В теории безопасная сделка выглядит так: банк одобряет семье ипотеку на строительство частного дома, предлагая выбрать застройщика из своего списка. Деньги помещаются на эскроу-счет и выдаются строителям поэтапно — после предоставления документов о выполнении предыдущей части работ, подписанных заказчиком.

По факту строительные компании подделывают подписи заказчиков, планомерно получают средства с эскроу-счетов банка и исчезают, ничего не построив.

