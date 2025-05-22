Гусейн Гасанов переписал квартиру в Москве после возбуждения уголовного дела

Известный блогер Гусейн Гасанов переписал квартиру в «Москва-Сити» на звездного риелтора после возбуждения уголовного дела. Бизнесмен, которого подозревают в отмывании денег, срочно провернул сделку, чтобы избежать арест элитной недвижимости, сообщает SHOT .

Собственник трехкомнатных апартаментов на 44-м этаже башни Neva Towers площадью 124 кв. м изменился 19 мая. В этот момент блогер уже был объявлен в международный розыск по уголовной статье. До этого Гасанов пытался продать квартиру «Москва-Сити» за 100 млн рублей, но покупателей найти не удалось.

Новым собственником апартаментов стал столичный риелтор Вадим Богач (настоящая фамилия Дё), который является хорошим знакомым Гасанова. Богач неоднократно подбирал недвижимость блогеру и даже подарил «однушку» на день рождения в 2022 году.

После возбуждения уголовного дела сбежавший из России Гасанов срочно переписал на Богача свои апартаменты в «Москва-Сити», чтобы их не арестовали и не конфисковали.

Вадим Богач называет себя «звездным риелтором». Он утверждает, что помогает российским знаменитостям приобретать недвижимость. Среди его клиентов — Клава Кока, Дима Билан, Егор Крид и другие.