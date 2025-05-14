Блогера Гусейна Гасанова объявили в розыск по делу об отмывании денег

Известного блогера и предпринимателя Гусейна Гасанова объявили в розыск по уголовному делу за отмывание денег в особо крупном размере. Бизнесмену грозит до 7 лет тюремного заключения, сообщает Mash .

В отношении Гасанова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере). Соответствующий иск поступил в Чертановский районный суд Москвы 23 апреля и был удовлетворен.

Суд заочно избрал блогеру меру пресечения в виде заключения под страшу. В настоящее время МВД России объявило Гасанова в розыск.

В июне 2024 года Федеральная налоговая служба обратилась в суд с иском против Гасанова, требуя взыскать с него задолженность в размере около 145 тыс. рублей. В результате были заморожены счета его компаний, которые занимаются ресторанным бизнесом и доставкой еды.

Гусейн Гасанов покинул Россию в 2024 году. Предположительно, блогер может проживать в Азербайджане.

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