Гасанов хотел вывести из РФ 100 млн рублей при продаже квартиры в «Москва-Сити»

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Известный блогер Гусейн Гасанов пытался вывести из России 100 млн рублей при продаже квартиры в «Москва-Сити». Он объявлен в международный розыск по уголовной статье, сообщает SHOT .

В России блогер проживал в роскошных трехкомнатных апартаментах в Neva Towers. Площадь жилья составляла 124 кв. м. Из окон открывался потрясающий вид на Москву с высоты 44-го этажа, обзор охватывал панораму на 180 градусов. В этих апартаментах блогер также снимал свои видео.

После отъезда из РФ Гасанов сдал апартаменты и парковочное место в аренду за 749 тыс. рублей в месяц. После начала проблем с Федеральной налоговой службой (ФНС) он продал элитный Rolls-Royce Cullinan 2020 года и выставил на продажу квартиру в «Москва-Сити» за 100 млн рублей, но покупатели так и не нашлись.

В отношении блогера возбудили уголовное дело по части 4 статьи 174 УК РФ (легализация и отмывание денежных средств в особо крупном размере). Фигурант уклонился от уплаты налогов на 170 млн рублей и подозревается в отмывании денег.

Кроме того, в Москве у Гасанова остался внедорожник Chevrolet Tahoe, стоимость которого составляет около 10 млн рублей. В настоящее время все имущество блогера могут арестовать приставы.

Как строил свою карьеру и чем прославился блогер Гусейн Гасанов, которого объявили в международный розыск по обвинению в финансовых махинациях, читайте в материале РИАМО.