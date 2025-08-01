Глава Серебряных Прудов вручил жилищный сертификат переселенцу из аварийного жилья

Жилой дом, где находилась квартира Корепанова, признан аварийным и подлежит расселению. В этом году все жильцы будут переселены в благоустроенное жилье.

Благодаря новой мере поддержки от правительства Московской области собственники аварийного жилья теперь могут получить жилищную субсидию (сертификат) на покупку нового жилья. Сергей Ипполитович и его семья вошли в число тех, кто воспользовался этой возможностью.

Теперь семья Корепановых сможет приобрести квартиру в новостройке на территории Подмосковья за счет средств областного бюджета.

«Это важный шаг в улучшении жилищных условий наших жителей. Мы продолжим работу по расселению аварийного фонда и поддержке граждан, оказавшихся в такой ситуации», – отметил глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.