Глава Можайского округа вручил сертификат на приобретение жилья студентке техникума

Карине недавно исполнилось 18 лет, сейчас она учится в Можайском техникуме, получает специальность «Мастер цифровой обработки». Живет девушка в Можайском округе. Квартиру собирается приобрести здесь же.

Государственный жилищный сертификат для приобретения жилого помещения в собственность ей вручил глава Можайского округа Денис Мордвинцев. Он тепло поздравил студентку, пожелал ей успехов в учебе и поинтересовался дальнейшими планами.

«Я уверен, свое жилье — это отличный старт для молодых людей. Сразу видно, они обдуманно подошли к вопросу, уже строят дальнейшие планы. Очень приятно, что чаще всего ребята собираются приобрести квартиру и после окончания своего учебного заведения работать именно в нашем округе», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.

В этом году государственный жилищный сертификат Московской области на однократное получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения в собственность получают 22 молодых человека, оставшихся без попечения родителей. Данные выплаты производятся за счет средств областного бюджета.

У ребят есть выбор — получить сертификат или полностью оборудованное жилое помещение. Чаще все ребята предпочитают получить сертификат и выбрать подходящее для себя жилье, которое также должно соответствовать всем стандартам.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.