«Где взять деньги?»: москвич с зарплатой 200 тыс руб не может взять ипотеку

После повышения Центробанком РФ ключевой ставки до 19% москвич Артем с ежемесячной зарплатой 200 тыс. пожаловался, что не может взять ипотеку. О четырех причинах он рассказал MSK1 .

Москвич работает на двух работах. Суммарная зарплата у него 200 тыс. рублей, однако обеспеченным молодой человек себя не считает.

Причин, по которой Артем не может взять ипотеку, несколько. Во-первых, высокая арендная плата. За двухкомнатную квартиру в Черемушках он отдает 50 тыс. рублей в месяц.

Вторая причина заключается в дороговизне ипотеки. Если квартира в новостройке стоит условно 4,5 млн рублей, а первоначальный взнос 600 тыс., то при ипотеке на 30 лет каждый месяц придется платить 70-80 тыс. рублей.

«Где я должен взять такие деньги? Почему банки считают, что 25-летние люди — олигархи?», — спросил Артем.

Третья причина заключается в том, что покупать квартиру даже в новостройке дорого. Пока дом возводят, за ипотеку все равно придется платить, например, 50 тыс. Параллельно с этим нужно снимать квартиру, а это еще 50 тыс. То есть, только на жилье уйдет 100 тыс. рублей.

Четвертая причина в том, что неподъемен даже первоначальный взнос. Если человеку с ним не помогут родители, то насобирать миллионы рублей самому почти невозможно.

Ранее россияне назвали зарплату, с которой можно брать ипотеку. Многие считают, что для этого необходимо зарабатывать не менее 300 тыс. рублей.