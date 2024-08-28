Еще более 281 тыс москвичей смогут найти работу у дома благодаря спецпрограмме

Благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда в столице планируется построить более 200 объектов. Благодаря этому найти работу в шаговой доступности у дома смогут свыше 281 тысячи жителей города. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Программа была запущена в 2020 году. В рамках нее власти столицы привлекают инвесторов, которые финансируют возведение экономически и социально значимых объектов в разных районах мегаполиса. Благодаря им для жителей города создаются рабочие места неподалеку от дома.

Инвесторы вложили в инфраструктуру города в рамках программы более двух трлн рублей. На эту сумму возведут около 200 объектов.

Например, в Москве появятся 20 промышленных комплексов и 67 бизнес-центров. Откроют 19 школ и 35 детских садов.

В рамках программы построят музей, 4 комплекса для занятий спортом, 2 больницы и 14 образовательных комплексов. Помимо этого, в столице откроют 17 логистических парков и 6 центров инноваций. Суммарно эти объекты инфраструктуры создадут более 280 тыс. рабочих мест.

При этом есть и первые результаты строительства. Уже сданы в эксплуатацию 22 объекта, среди которых восемь детских садов, шесть школ и три технических парка. Они уже обеспечили работой 10 тыс. москвичей.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в Филевском Парке вскоре сдадут в эксплуатацию школу. В ней смогут учиться 375 человек.