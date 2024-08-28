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Ефимов: в районе Филевский Парк достраивают школу на 375 мест

В столичном районе Филевский Парк подходит к концу возведение здания школы, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект расположен на западе стодицы по адресу: Багратионовский проезд, д. 10. Здание будет рассчитано на 375 учеников.

Известно, что на сегодняшний день возведение фасада здания уже окончено. На данный момент там ведутся отделочные работы, монтаж мебели и оборудования, а также благоустройство прилегающей территории.

«В новом корпусе появятся инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы. В школе оборудуют многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала. Здесь построят ИТ-полигон с возможностью зонирования. Готовность образовательного учреждения составляет почти 80%. Завершить строительные работы планируется в текущем году», — добавил Ефимов.

Все помещения учебного заведения будут находятс в удобном порядке: специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы и кабинеты универсального назначения - все они будут сгруппированны по блокам.

Трансформируемые перегородки предоставят возможность изменять вместительность и размер кабинетов, отметил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В учебном корпусе будет создан принцип безбарьерной среды: во все помещения будет обеспечен комфортный доступ, здесь установят специальную инфраструктуру», — подчеркнул Загрутдинов.

Отмечается, что строительство учебного заведения ведется с 2023 года. Суммарная площадь четырехэтажного соцобъекта составит 6,9 тыс. кв. м.

«С момента начала работ на стройплощадке инспекторы провели семь контрольно-надзорных мероприятий. К проверкам привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований используемых материалов и строительных конструкций на соответствие проектной документации», — заключил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.