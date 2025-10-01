Еще 4 жителя Волоколамска получили сертификат на переселение из аварийного жилья

В Волоколамском округе продолжается реализация государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области». На этот раз сертификаты впервые вручили семьям, проживающим в аварийном жилье по договорам социального найма, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В июле по поручению Губернатора Андрея Воробьева возможности программы переселения расширили. Теперь арендаторы муниципальных квартир, признанных аварийными, тоже могут получить жилищные сертификаты.

Этой возможностью воспользовались четыре жителя Волоколамского округа. Двое из них арендовали муниципальное жилье в аварийных домах № 17 и 7 на улице Энтузиастов, еще двое — в доме № 40/1 на улице Панфилова. Сертификаты им вручили глава Волоколамского округа Наталья Козлова и первый заместитель главы Анна Агапова.

«Приятно, что все сегодняшние получатели решили остаться в Волоколамском округе, хотя сертификат дает право на покупку нового жилья в любой точке Подмосковья. Это говорит о том, что людям комфортно проживать в своем родном городе», — отметила Наталья Козлова.

Волоколамский округ продолжает работать по расширенной программе переселения из аварийного жилья. Это новый подход, который дает реальную возможность улучшить свои жилищные условия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.