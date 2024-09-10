Эксперт рассказал, как застраховать жилье от удара БПЛА, и сколько это стоит

Эксперт Баклушин: в Москве и Петербурге можно застраховать жилье от удара БПЛА

Председатель комитета автострахования союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада Александр Баклушин рассказал, как застраховать квартиру или дом от удара беспилотника, и во сколько это обойдется, сообщает «ФедералПресс» .

«Могу сказать, что не только можно застраховать, это берут не все страховые компании, но у нескольких компаний такой продукт есть. И даже выплаты по ним есть, и даже выплаты в Санкт-Петербурге есть, не только в Москве», — отметил эксперт.

По его словам, можно застраховать не только помещение, но и все находящееся в нем имущество, включая отделку. Также допускается страхование только стен — это дешевле всего. Специалист отметил, что увеличение объема страхования ведет к повышению тарифов.

Баклушин отметил, что разброс тарифов большой, и компании по-разному оценивают риск. Полный пакет рисков у различных страховщиков может составлять до 2% от общей стоимости имущества. Эксперт добавил, что существуют известные компании, предлагающие тарифы в диапазоне 0,1-0,15%.

Ранее в больницу в Раменском доставили четырех человек, пострадавших в результате удара украинских беспилотников по двум жилым многоквартирным домам, расположенным на территории городского округа.