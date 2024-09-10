4 пострадавших при атаке дронов ВСУ обратились в Раменскую больницу

В Раменскую больницу поступили 4 человека, пострадавших в результате атаки украинских беспилотников по двум многоэтажным домам в городском округе.

Двое из них после получения необходимой медпомощи были отпущены домой — лечиться амбулаторно. Еще двое оказались в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочными поражениями тела.

Позднее одного мужчину перевезли при помощи вертолета в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. По данным столичного Депздрава, сейчас он в экстренной реанимации, его состояние стабильное. Второй пострадавший остался в больнице Раменского округа.

«Состояние пациента, который находится у нас, тяжелое, но стабильное, без ухудшений. Больному оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Ежечасно мы проводим мониторинг, сообщаем информацию и согласовываем лечебные мероприятия со специалистами Московской области и министерства здравоохранения», — сказала заместитель главврача Раменской больницы Анна Захарова.

По ее словам, медучреждение с раннего утра подготовили к приему пострадавших.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пострадавших при атаке украинских БПЛА в Раменской больнице. Глава региона отметил, что их жизни ничто не угрожает.

«Угрозы для жизней пострадавших нет, спасибо врачам и спасателям», — заявил Воробьев