Экономист Бархота: проекты строительства в Москве отвечают высоким техническим требованиям

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил , что в преддверии Дня строителя были подведены итоги городского конкурса строительных проектов 2023 года. Проектом года стал Восточный участок МСД. Также признание экспертов получили еще 15 столичных проектов.

Проекты строительства транспортных, социальных и культурных объектов в Москве отвечают не только высоким техническим требованиям, но привносят новое в архитектурную и эстетическую композицию районов города, подчеркнул независимый экономист Андрей Бархота.

«Чаще можно встретить синтез конструктивистских элементов с реминисценциями, отсылающими нас к классическим канонам. Все образцовые объекты строительства гармонично вписываются в окружающие элементы экспозиции, нередко являясь своеобразным центром притяжения для москвичей и гостей столицы», — сказал Бархота.

Эксперт подчеркнул, что важнейшей особенностью конкурса московских строительных проектов выступает репрезентативность конкурсантов. Особое внимание уделяется как технико-экономическим параметрам проектов, так и оценке объектов строительства экспертами и москвичами.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что в течение 7 месяцев текущего года в Москве возвели 48 социальных объектов — культурных, спортивных и медицинских, а также детсады и школы.

Заммэра добавил, что социальная инфраструктура столицы развивается как за счет средств городского бюджета, так и благодаря частным инвестициям.

Председатель Комиссии по архитектуре и градостроительству МГО ОПОРЫ России Дмитрий Мавзолевский напомнил, что одним из самых значимых проектов года стал Восточный участок МСД от Лухмановской улицы до выхода на федеральную трассу М-12 «Восток». Этот проект получил высокую оценку жюри за свою сложность, масштабность и значимость для развития транспортной инфраструктуры города. Кроме того, были отмечены еще 15 проектов.

День строителя отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. В этот день принято чествовать строителей, архитекторов, проектировщиков и других специалистов, занятых в сфере строительства.