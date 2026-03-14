Ефимов: в Коммунарке возведут образовательный комплекс

В столичном районе Коммунарка планируется построить образовательный комплекс, рассчитанный на 550 мест, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс будет расположен на территории формирующегося жилого массива «Квартал Румянцево».

«Трехэтажный образовательный комплекс площадью около 12,3 тыс. кв. м будет рассчитан на 175 воспитанников детского сада и 375 учеников начальных классов. В левом крыле здания расположится блок начальных классов. Здесь оборудуют учебные кабинеты, гимнастический и спортивный залы, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания, зал для проведения мероприятий, а также робокласс с зонами прототипирования, моделирования, соревновательной робототехники, схемотехники и микроэлектроники. Правую часть здания займет детский сад. Там разместят музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий, а также семь групп», — уточнил вице-мэр.

Центральную часть здания займут медблок и пищеблок полного технологического цикла. Они будут обслуживать весь комплекс.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, вокруг образовательного объекта создадут пространство для игр и активных занятий на улице. Со стороны детского сада оборудуют две спортивные и семь прогулочных площадок с теневыми навесами и игровыми комплексами. Возле школьного блока появится школьный стадион с универсальной площадкой для командных игр, беговым треком с сектором для прыжков в длину. Для школьников также организуют зоны для подвижных игр с лазательными комплексами. На прилегающей к образовательному комплексу территории создадут «зеленые» зоны, где высадят деревья и кустарники, а также разобьют клумбы с многолетними цветами и растениями.

Для оформления фасада используют витражное остекление со стемалитовыми вставками, фиброцементные панели и панели из искусственного камня.

В качестве дополнительного источника естественного освещения в крыше над спортивным и зрительным залами установят зенитные фонари.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Южном Бутове возведут детский сад на 175 мест.