Ефимов: с начала года в Москве возвели более 50 офисных и коммерческих объектов

За первые три квартала 2025 года в Москве было построено и сдано в эксплуатацию свыше миллиона квадратных метров недвижимости коммерческого и офисного назначения. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Москве наблюдается высокий спрос на строительство качественной административно-деловой и торгово-развлекательной инфраструктуры не только в центре, но и в других районах города. В таких объектах размещают офисы, магазины, точки питания и услуг, парковки, а на прилегающей территории создают парки и скверы. С начала года в столице построили 55 административных и торговых объектов общей площадью более миллиона квадратных метров», — рассказал Ефимов.

Он уточнил наибольшее количество — 16 офисных и торговых зданий — было возведено на западе Москвы.

Создание новой деловой инфраструктуры в столице способствует снижению маятниковой миграции, укрепляет экономику районов, открывает новые рабочие места и повышает интерес со стороны жителей и предпринимателей. Параллельно со строительством многофункциональных комплексов инвесторы проводят благоустройство территорий, формируя общественные пространства для всех горожан.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, на западе города построили многофункциональный центр площадью шесть тысяч квадратных метров.

«В здании на улице Авиаторов четыре наземных этажа. На первом находятся магазины и ресторан, выше — офисы, а над ними — развлекательный центр со спортивной зоной и спа-комплексом», — пояснил Овчинский.

При возведении офисной недвижимости инвесторы уделяют значительное внимание общественным пространствам. Например, в Пресненском районе была создана крупная рекреационная зона на крыше стилобата новых офисных башен iCITY. Там высадили многолетние травы и кустарники, оборудовали места для отдыха и работы на свежем воздухе. Ландшафтный парк с разнообразными растениями занимает более трети площади стилобата на шестом этаже. Среди высаженных растений — декоративные яблони, бересклет, дерен, рябины и сосны. Также в планах — открытие фитнес-клуба с панорамным бассейном и фудкорта.

Все этапы строительства коммерческих и офисных объектов находились под контролем Мосгосстройнадзора, который впоследствии оформил разрешения на их ввод в эксплуатацию. В общей сложности инспекторы комитета выполнили около 400 выездных проверок на строительных площадках сданных объектов.

В проверках были задействованы специалисты подведомственного центра экспертиз, которые выполняли инструментальный контроль качества конструкций и использованных материалов.

Ранее мэр Сергей Собянин одобрил возведение трех промышленных и деловых объектов.