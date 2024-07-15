Ефимов: монолит подземного распределительного уровня вокзала Косино готов на 76%

сегодня в 14:13

Строительная готовность монолитного конструктива подземного распределительного уровня столичного вокзала (МГВ) Косино составляет 76%, сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы Владимир Ефимов.

Городской вокзал Косино расположен на юго-востоке столицы в районе Выхино-Жулебино за Московской кольцевой автодорогой. На данный момент в подземном распределительном уровне МГВ Косино было выложено свыше 11,2 тыс. кубометров железобетона.

Подземный распределительный уровень — это сооружение для перехода пассажиров между станциями различных видов транспорта. Также он предназначен для распределения пассажиропотоков.

«Одновременно с устройством монолита выполняется монтаж инженерного оборудования. Распределительный уровень площадью около 12 тыс. кв. м. объединит станцию „Лермонтовский проспект“ Таганско-Краснопресненской линии, станцию „Косино“ Некрасовской ветки и одноименную станцию МЦД-3, а также обеспечит выход к остановкам наземного городского транспорта», — прокомментировал Ефимов.

В распределительном уровне запланированы зоны попутного обслуживания пассажиров. Тут будут функционировать точки торговли и питания, общественные санузлы, комната матери и ребенка.

Подземный распределительный уровень входит в инфраструктуру метрополитена. Выходы на поверхность останутся на обычных местах — за исключением одного, который будет перенесен на несколько метров.

«На данный момент тут проходит переустройство наружных электрических сетей, прокладка кабелей внутренних инженерных систем, а также архитектурно-отделочные работы. Подземное сооружение будет включать в себя переход длиной 185 м», — объяснил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Помимо этого, в проект городского вокзала Косино входит благоустройство территории, создание новых парковочных и пешеходных пространств.

АО «Мосинжпроект» — генеральный проектировщик и подрядчик строительства новых линий и станций метро. За годы работы специалисты холдинга приняли участие в строительстве более 6 тыс. км автодорог, свыше 100 мостов и эстакад.