Ефимов: дома по реновации оснастят лифтами столичного производства

В столице между фондом реновации и инвесторами было заключено два офсетных контракта, по которым последние будут поставлять лифты в дома, возведенные по программе реновации, сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Таким образом, в рамках подписанных договоров инвесторы будут заниматься модернизацией заводского производства.

«Победители двух конкурсов — флагманские столичные производства АО „Щербинский лифтостроительный завод“ и ПАО „Карачаровский механический завод“. В рамках контрактов предприятия обязуются в течение трех лет создать или модернизировать специализированное производство на территории Москвы. Фактический общий объем инвестиций должен составить не менее 100 млн рублей в каждую производственную площадку», — объяснил вице-мэр.

Известно, что офсеты с Фондом реновации в РФ заключаются впервые. Заключенные контракты гарантируют поставку качественных и современных лифтов, а также дают возможность получить техподдержку по их монтажу, пусконаладке и эксплуатации.

В Москве промышленность идет в тесном контакте с населением. Столица предлагает жителям различные высокотехнологичные решения. В рамках офсетных контрактов, заключенных в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина, Карачаровский и Щербинский лифтостроительные заводы проведут масштабную модернизацию производств, возведут новые корпуса и оснастят предприятия современным оборудованием.

Также по словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, контракты свидетельствуют о гарантии высоких стандартов лифтов.

«В рамках обязательств Фонд реновации обязуется в течение десяти лет обеспечить спрос на оборудование, сделанное на модернизируемом производстве, поручив при возведении объектов программы реновации закупать у инвесторов оборудование общим объемом не менее 1,2 млрд рублей», — резюмировал он.

По поручению градоначальника Сергея Собянина столица регулярно привлекает инвесторов в сферу строительства.