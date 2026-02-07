Ефимов: более 39 га земли реорганизуют в рамках принятых в январе проектов КРТ

В январе в Москве было принято решение о реализации семи новых проектов комплексного развития территорий (КРТ), сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В рамках проектов предусмотрен редевелопмент более 39 га земли. Они будут реализованы в районах Солнцево, Раменки, Савеловский, Хорошевский, Басманный, Рязанский и Южное Бутово.

«Площадки расположены на западе, севере, юго-востоке, юго-западе и в центре Москвы. В результате на этих участках появятся привлекательные городские пространства. В планах — строительство более 550 тыс. кв. м недвижимости, из которых свыше 400 тыс. придется на жилые дома, а остальное — на спортивный и общественно-деловые объекты. В результате в семи районах столицы будет создано 3,7 тыс. рабочих мест», — прокомментировал вице-мэр.

Основной объем жилой недвижимости в принятых в январе проектах — почти 320 тыс. кв. м — придется на новостройки для реализации программы реновации. Их возведут в районах Рязанский, Басманный, Хорошевский и Солнцево. В свою очередь, в Басманном районе рядом с жилыми домами появится физкультурно-оздоровительный комплекс, а в Савеловском районе — общественно-деловые объекты, включая торговую галерею с офисными помещениями, отделениями банков, фитнес-центрами, кафе и ресторанами.

В рамках программы КРТ в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тыс. га. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.