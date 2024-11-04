Ефимов: более 120 земельных участков арендовали и купили у города на аукционах

Свыше 120 земельных участков были арендованы и куплены физлицами и предпринимателями у столицы с начала текущего года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На данных территориях возведут более 320 тыс. кв. м жилья, а также различных коммерческих объектов. Свыше половины от общего объема земли было приобретено физлицами для ИЖС — почти 12 га.

«Земля от города для строительства частных домов и коммерческой недвижимости пользуется высоким спросом у предпринимателей и физических лиц. С начала этого года по результатам торгов они приобрели и взяли в аренду 122 участка общей площадью свыше 23 га, что в 1,5 раза больше, чем за 9 месяцев 2023-го. На них можно построить различные объекты общей площадью свыше 320 тыс. кв. м», — поделился вице-мэр Ефимов.

Он уточнил, что к строительству запланировали почти втрое больший объем недвижимости, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов уточнил, что торги по объектам, приобретенными физлицами, привлекли наибольшее число участников — конкуренция составила в среднем 11 участников на лот.

Еще более 11 га было арендовано инвесторами для строительства общественно-деловых и ФОКов, а также промышленных объектов, ТЦ и КДЦ.

По словам министра правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максима Гамана, столицей постоянно выставляется земля на открытых аукционах. Она предназначается для возведения коммерческой недвижимости.

«Назначение каждого участка определяется с учетом потребностей района, где он находится. Так, например, для возведения свыше 66,2 тыс. кв. м спортивных объектов было выделено в аренду 8 участков общей площадью почти 5,3 га в районах Зябликово, Нагатинский Затон, Северное Медведково, Вешняки и других», — заключил Гаман.

Столица выставляет на торги участки для строительства различной недвижимости. Найти лоты можно на Инвестиционном портале Москвы.