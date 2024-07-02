Ефимов: 8 поликлиник появятся в ТиНАО до конца 2026 года

До конца 2026 года в ТиНАО появится восемь новых объектов здравоохранения, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Четыре учреждения будут построены за счет средств, которые были включены в Адресную инвестиционную программу столицы, а еще четыре возведут благодаря инвесторами — застройщиками жилья.

«За счет городского бюджета в этом году достроят детско-взрослую поликлинику в районе Филимонковский с проектной мощностью порядка 320 посещений в смену и максимальной на 620 посещений в смену. Ее строительство завершено уже превышает 90%. Также в следующем году в районе Коммунарка девелопер введет в эксплуатацию поликлинику на 475 посещений в смену. Она будет находиться на территории ЖК „Бунинские луга“. Учреждение планируется передать на баланс города», — объяснил Ефимов.

Также отмечается, что в 2026 году за счет внебюджетных источников предполагается закончить строительство детско-взрослой поликлиники на территории ЖК «Испанские кварталы» в Коммунарке. Она рассчитана на 520 посещений в смену. Поликлиника будет передана городу.

После завершения основных работ на всех объектах строителями будет выполнено комплексное благоустройство всей прилегающей территории. В зданиях разместятся посты охраны, системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, а также все нужные условия для маломобильных граждан.

«Благодаря возведению новых объектов здравоохранения в ТиНАО происходит переход на наиболнн современные стандарты обслуживания граждан. Таким образом, качество оказания медпомощи в округах достигло общего столичного уровня», — подчеркнул руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков заключил, что в ведомстве уделяют большое внимание объектам здравоохранения, расположенных на территории столицы.