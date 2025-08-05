Два корпуса Ступинской больницы достроят в ноябре 2025

Об этом стало известно в ходе посещения двух корпусов Ступинской клинической больницы в поселках Михнево и Малино депутатом Госдумы фракции «Единая Россия» Александром Коганом. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В корпусе в поселке Михнево, где создается медицинский центр с дневным стационаром и поликлиникой, ремонт начался в 2023 году. Предыдущий подрядчик не справился, из-за чего сроки сдвинулись.

Александр Коган отметил важность объекта — он был включен в Народную программу «Единой России», так как собрал более 3,5 тысяч наказов жителей.

«Жители поселка Михнево справедливо жаловались на медленный темп работ. Моя проверка это подтвердила. Считаю, что администрация округа приняла правильное и своевременное решение, расторгнув договор с прежним подрядчиком. Сроки завершения ремонта станут ясны не позднее чем через две недели, когда новая организация оценит всю „картину бедствия“ и объем работ, которые предстоит переделать», — отметил Александр Коган.

Новый подрядчик «Воздвижение» уже проводит детальную экспертизу здания, чтобы определить перечень и объем работ. После завершения ремонта здесь откроются поликлиника и дневной стационар с современным диагностическим оборудованием — рентгеном, маммографом и УЗИ — и приемом узких специалистов. Новый план-график представят в ближайшие две недели.

В малинском корпусе взрослой поликлиники тоже ведется капитальный ремонт с 2023 года. Александр Коган вместе с представителями больницы, администрации округа и подрядчика проверил этапы отделочных и инженерных работ.

«Третий раз посещаю объект. К сожалению, история капремонта в Малино не самая позитивная: несколько раз переносили сроки и меняли подрядчика. Организация, которая сейчас работает, нам известна по другим объектам. Прогноз положительный, видно, что подрядчик серьезно продвинулся. На втором этаже можно приступать к перекрытию потолка, установке светильников и укладке линолеума. Необходимо увеличить численность бригад с девяти до двадцати человек, чтобы уложиться в заявленные сроки. Стройконтроль и стройнадзор будут принимать качество работ. Ближе к концу ноября мы сможем посетить объект вместе с жителями и оценить изменения», — подчеркнул парламентарий.

По словам заместителя главного врача по амбулаторно-клинической работе Оксаны Лобановой, после завершения ремонта в п. Малино (ул. Донская, 2/1) прием будут вести терапевты и узкие специалисты (офтальмолог, отоларинголог), обустроят кабинет неотложной помощи, рентгенологический блок и входную группу, адаптированную для людей с ограниченными возможностями. На объекте уже выполнены внутренние отделочные работы, монтаж фасадных конструкций, прокладка электро- и слаботочных систем.

«Выходим на полную мощность. Работаем поэтапно, чтобы не мешать друг другу. Сейчас на объекте девять человек, занимающихся отделкой. В августе мы завершим прокладку внутренних инженерных сетей и отделочные работы, после чего приступим к чистовым работам и благоустройству прилегающей территории», — сообщил начальник участка по капремонту Юрий Петрашко.

Завершение ремонта в обоих корпусах запланировано на ноябрь 2025 года. Проекты направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи, снижение смертности и увеличение продолжительности жизни граждан, а также на социальную защиту и поддержку медицинских работников.

Ранее стало известно, что в Подмосковье готовят к открытию четыре новые поликлиники, еще три заработают до конца 2025 года.

«У нас большая программа по строительству объектов здравоохранения. Одни реализуем при федеральной поддержке, другие — на инвестиционные средства. Стараемся, чтобы все ресурсы работали эффективно, а люди ощущали перемены. В прошлом году мы построили 10 новых объектов, включая долгожданную поликлинику в Лобне. План на этот год — порядка 20 объектов, в том числе семь поликлиник», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.