«Дом.РФ»: в России продолжается снижение темпов выдачи ипотеки

В РФ продолжают фиксировать отрицательную динамику выдачи ипотеки. Она нарастает четвертый месяц подряд, сообщает РБК со ссылкой на «Дом.РФ».

Темпы выдачи ипотеки начали снижаться в июле этого года. Это произошло после завершения общей льготной ипотеки под 8% годовых. Суммарное снижение составило 46% как в количественном, так и в денежном выражении.

В августе показатели падения остались на том же уровне в количественном выражении. А вот в денежном они возросли до 56%. В сентябре падение было 59% и 61% в количественном и в денежном выражении соответственно, в октябре — 68% и 65%.

В первой половине октября 2024 года основные выдачи пришлись на кредиты по различным льготным программам. Это на 75% меньше по количеству и на 70% по объему по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Другими причинами снижения темпов выдачи жилищных кредитов, помимо отмены льготной ипотеки, эксперты называют ужесточение условий по иным льготным программам и рост ставок по рыночной ипотеке.

Ранее стало известно, что число ипотечных сделок выросло на 33,6% в новостройках Москвы в сентябре. Всего было заключено 4,9 тыс. договоров долевого участия в строительстве недвижимости с привлечением кредитных средств.