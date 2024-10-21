Число ипотечных сделок выросло на 33,6% в новостройках Москвы в сентябре

Москвичи стали чаще брать жилищные кредиты на покупку новостроек в сентябре. Число таких ипотечных сделок увеличилось на 33,6% по сравнению с августом, сообщает Lenta.ru .

В сентябре этого года Управление Росреестра по Москве зарегистрировало 4,9 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве недвижимости с привлечением кредитных средств. В августе их было 3,7 тыс.

Эксперты назвали причину того, почему в первый осенний месяц москвичи ринулись брать ипотеку. Это связано с тем, что девелоперы стали предлагать выгодные предложения, дабы поддержать спрос на ипотеку в условиях высоких процентных ставок.

При этом, несмотря на рост, показатели сентября 2024 года стали худшими за последние 5 лет. По сравнению с сентябрем 2023 года они уменьшились на 59,3%.

В Росреестре отметили, что подобная динамика фиксируется и по квартальным данным. Так, в III квартале этого года зафиксировано почти в два раза меньше оформленных ДДУ с привлечением кредитных средств по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее риелтор спрогнозировала снижение цен на новостройки в столичном регионе. Они будут дешеветь неравномерно и очень плавно — в пределах 1% в месяц.