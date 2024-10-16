Риелтор спрогнозировала снижение цен на новостройки в столичном регионе

С учетом сложившейся на рынке жилой недвижимости Москвы и Подмосковья ситуации можно прогнозировать, что общий тренд будет развиваться в сторону снижения цен, рассказала РИАМО руководитель агентства недвижимости «PRO обмен» Екатерина Никитина.

«Однако новостройки будут дешеветь неравномерно и очень плавно – в пределах 1% в месяц. То есть до конца года средняя стоимость первичной недвижимости на столичном рынке скорректируется не более чем на 2,5–3%. Надеяться на резкое падение не стоит», – предупредила Никитина.

Она добавила, что при этом не следует забывать, что столичный рынок новостроек очень разнообразный. У одних застройщиков есть дефицит объектов, большая часть квартир распродана, а в реализации остаются только сложные для продажи лоты. Они вряд ли вообще будут понижать цены.

«У других застройщиков, наоборот, растет процент нераспроданных объектов. Соответственно, они начинают снижать цены, но завуалированно, предлагая какие-то акции, скидки, специальные предложения формата субсидирования ставок, снижения первоначального взноса, каких-то беспроцентных рассрочек», – рассказала риелтор.

Никитина отметила, что в итоге сегодня в сегменте новостроек есть объекты, которые не дешевеют длительное время и вряд ли будут. Также есть объекты, цены на которые начали скрыто снижать, и те, что номинально в объявлениях не дешевеют. Но если приехать в офис продаж компании, то можно получить какой-то дисконт на понравившийся вариант.

«Факторов для резкого снижения цен на новостройки нет. Мы видим, что застройщики готовились и прогнозировали некий спад покупательской активности, в связи с этим начали сокращать темпы стройки и вывода на рынок нового предложения. Это один из факторов, который будет влиять на то, что цены резко не упадут. Вероятнее всего, они будут выборочно и плавно меняться в зависимости от объекта и степени готовности жилого дома», – предположила специалист.

Она информировала, что сегодня квартиры в проектах, которые практически достроены и подходят под условия льготных ипотечных программ, разбираются моментально. Спрос на такие лоты огромный, цены на них падать не будут точно.

«У проектов с более длительными сроками ввода в эксплуатацию и по каким-то причинам не подходящих под субсидирование, с продажами сложнее. Для их реализации будут появляться всевозможные акции и рассрочки. То есть цены на них будут снижаться, но не явно», – резюмировала Никитина.