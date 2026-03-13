Дом для переселенцев из аварийного жилья в Дубне возводят с опережением сроков

12-этажный дом на улице Станционной в Дубне — долгожданный для тех, кто переедет из старой пятиэтажки 1957 года, признанной аварийной еще в 2019-м, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он находится на особом контроле. Работы проводятся в рамках программы комплексного развития территории и Народной программы Единой России.

Строители уже идут с опережением графика, но взяли на себя обязательства еще увеличить темпы, введя вторую смену.

«Договорились с жителями, что в мае вместе с ними зайдем в дом, и каждый сможет увидеть свою квартиру. Новое жилье они получат в чистовой отделке, с сантехникой», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

К концу марта запланировано закончить возведение первой секции. К маю — завершить бетонно-монолитные работы и приступить к монтажу внутренних коммуникаций, оформлению фасадов, остеклению и подготовке территории для благоустройства двора, где разместится специально изготовленная оригинальная детская площадка.

«Мы к этому проекту испытываем особое тепло, воспринимаем его, как свое детище. Поэтому привнесли сюда все новое, чего в Дубне еще нет. Например, дизайнерские входные группы с „золотыми“ лифтами, не побоюсь этого слова», — сказал директор строительной компании Иван Корякин.

Фасад — вентилируемый, утепленный, оформленный, согласно модным тенденциям, мелкоформатной бетонной плиткой.

Монолитный 12-этажный дом на 286 квартир планируют сдать уже в IV квартале 2026 года. В него из аварийного дома 21 на улице Правды переедет более 60 семей.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.