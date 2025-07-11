Для жителей ЖК «Первый квартал» в Ленинском округе проведут практику по хатха-йоге

Управляющая компания вместе с Соседским центром ЖК «Первый квартал» Ленинского городского округа приглашают жителей на практику хатха-йоги, где каждый сможет мягко пробудить тело, успокоить ум и прикоснуться к внутренней тишине. Занятие пройдет 12 июля во дворе дома № 3. Начало в 9:00. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Хатха-йога подходит для любого уровня подготовки. Практика объединяет элементы йоги и медитации, позволяет глубоко расслабиться и достичь состояния внутреннего покоя. Приходить необходимо в кроссовках и удобной одежде. С собой взять спортивный коврик (если есть) и воду. Количество мест ограничено.

В «Первом квартале» Ленинского городского округа идет строительство новой очереди проекта. Также построят наземный паркинг с эксплуатируемой кровлей на 84 места. В квартале предусмотрен детский сад на 210 воспитанников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.