Детский сад на 310 мест в ЖК «Эко Видное 2.0» Ленинского округа готов на 67%

В подмосковном Ленинском городском округе продолжается строительство детского дошкольного учреждения на 310 мест в жилом комплексе «Эко Видное 2.0» в деревне Сапроново. На текущий момент основные работы ведутся внутри здания. Строительная готовность детского сада составляет 67%, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В трехэтажном детском саду площадью 3,7 тыс. кв. м строители занимаются монтажом систем вентиляции, кабельной продукции, отоплением и водопроводом, канализацией. Также осуществляется монтаж перегородок и ведутся штукатурные работы на стенах. Параллельно строители благоустраивают прилегающую территорию, монтируют кронштейны, направляющие и утеплители для навесного фасада, устанавливают окна и прокладывают наружные инженерные сети», — рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Социальный объект в Ленинском округе строят в рамках комплексного развития территории деревни Сапроново. Детский сад станет частью Видновской школы № 11, в которую уже входят 7 дошкольных отделений общей вместимостью 1700 мест. В настоящее время на объекте задействованы свыше 50 рабочих, а также экскаватор-погрузчик. Открытие детского сада запланировано на 1 сентября 2025 год.

Ранее отмечали, что в ЖК «Эко Видное 2.0» уже работает государственный детский сад № 2 «Колобок», который рассчитан на 200 мест и находится в корпусе «Васнецов». Корпуса второй очереди «Нестеров» и «Левитан» находятся на высокой стадии готовности: в них продолжаются работы по внутренней отделке, установке инженерных систем, а также осуществляется благоустройство прилегающей территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.