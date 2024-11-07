Детский сад капитально отремонтируют в Апрелевке Наро-Фоминского округа

Детский сад капитально отремонтируют в следующем году в городе Апрелевка Наро-Фоминского округа. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МАОУ Апрелевская СОШ № 1 (дошкольное отделение) в городском округе Наро-Фоминский», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МАОУ Апрелевская СОШ № 1 (дошкольное отделение) Московская область, Наро-Фоминский округ, г. Апрелевка, ул. Комсомольская, д. 5, корп. Б, пом. 1».

Предстоит отремонтировать двухэтажное здание детского сада 1963 года постройки, общая площадь которого составляет 1 029,4 кв. метров.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.